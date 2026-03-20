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UBOLDO – Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare sul referendum relativo alla riforma della magistratura. In gioco ci sono modifiche rilevanti, come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due Consigli superiori della magistratura e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare.

“Il referendum sulla giustizia è alle porte, e domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla riforma della magistratura.” Così introduce il tema Sergio Greco, capogruppo in consiglio comunale per il centrodestra di Uboldo.

Il gruppo politico locale evidenzia l’importanza di accompagnare i cittadini verso una scelta informata, anche attraverso momenti di confronto pubblico. Nei giorni scorsi si è svolta una serata informativa promossa dal Comitato delle Camere penali per il SÌ, con il supporto dei tesserati del circolo locale di Fratelli d’Italia.

“La posta in gioco è alta: si tratta di decidere di confermare o respingere la legge che introduce importanti cambiamenti, come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare.”

Un passaggio che, secondo il Centrodestra di Uboldo, rende necessario un coinvolgimento diretto della cittadinanza. “Il Centrodestra di Uboldo ha sostenuto fin dall’inizio della campagna referendaria la necessità di informare i cittadini” prosegue Greco, ricordando anche l’iniziativa organizzata sul territorio.

“È fondamentale che i giovani e tutti i cittadini esercitino il loro diritto di voto e si esprimano con forza per il futuro del paese.” Un invito alla partecipazione che si accompagna a una chiara indicazione di voto.

“Il voto è un’opportunità unica per plasmare la giustizia italiana e dare inizio a una nuova era di trasparenza e indipendenza. Auguro a tutti i cittadini di votare con consapevolezza e di contribuire a questo importante cambiamento votando SÌ.”

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