Città

SARONNO – Un pomeriggio all’insegna della mobilità sostenibile e dell’educazione stradale per i più piccoli. Nei giorni scorsi, mercoledì 19 marzo, gli alunni delle classi seconde della scuola primaria Vittorino da Feltre di viale Santuario hanno partecipato a un’esperienza in bicicletta promossa dall’associazione Fiab Saronno Ciclocittà.

L’iniziativa ha permesso ai bambini di avvicinarsi all’uso consapevole della bicicletta, imparando in modo pratico le principali regole di sicurezza da rispettare sulle strade. Durante l’attività, i piccoli ciclisti hanno appreso l’importanza di fermarsi agli stop e ai semafori rossi, utilizzare correttamente il segnale acustico e mantenere comportamenti prudenti durante la circolazione.

Un’esperienza educativa che unisce gioco e formazione, con l’obiettivo di sensibilizzare fin da giovani a una mobilità più sicura e responsabile, oltre che sostenibile. L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione della cultura della bicicletta portate avanti dall’associazione, da sempre impegnata sul territorio nel diffondere buone pratiche legate alla sicurezza stradale e al rispetto dell’ambiente.

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