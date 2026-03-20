Città

SARONNO – La scuola dell’infanzia don Marzorati festeggia i papà: bimbi grandi, mezzani e piccoli di tutte le sezioni dell’infanzia hanno dato spazio e valore al proprio papà, educatore e compagno di giochi e avventure.

“Alcuni bimbi, quelli più piccoli, ci hanno raccontato le cose divertenti del loro papà – raccontano gli organizzatori – come chi non lava bene le posate, o chi è un poco disordinato, o perde le cose. Comunque siano i papà sono nostri e rimangono sempre nel profondo dei nostri cuori. I bimbi che stanno diventando dei veri artisti, hanno provato a fare il ritratto dei loro papà.”

(foto dall’evento alla scuola dell’infanzia don Marzorati)

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