Città

SARONNO – Aumentare la permanenza media dei visitatori fino a due giorni: è questo il traguardo che l’Amministrazione comunale di Saronno si è posta per rafforzare la vocazione turistica della città e generare maggiori ricadute economiche sul territorio.

Attualmente, infatti, chi arriva in città si ferma in media poco più di un giorno e mezzo (1,57 giorni secondo i dati 2023, con oltre 203 mila presenze e 129 mila arrivi), un dato legato in gran parte al turismo business, con soggiorni brevi connessi alle attività milanesi e al sistema fieristico. L’intenzione è quindi quella di allungare la permanenza, incentivando anche un turismo più legato alla scoperta del territorio. In questa direzione si inserisce il lavoro avviato dal Comune insieme agli enti locali e alle associazioni di categoria, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie di promozione. Un ruolo centrale è svolto dalla collaborazione con la fondazione “Varese Welcome”, nata circa un anno fa su iniziativa della Camera di Commercio che ha coinvolto diverse realtà del territorio.

“Per Saronno è fondamentale lavorare in coprogettazione con tutte le realtà del territorio – spiega l’assessora comunale al Commercio Laura De Cristofaro – perché abbiamo molte potenzialità e diversi punti di interesse capaci di generare ricadute economiche importanti”. Il Comune ha destinato a questo percorso una quota di 25 mila euro, tra le più consistenti all’interno della fondazione, calcolata in base alla popolazione e ai flussi turistici registrati.

L’obiettivo è valorizzare in modo più coordinato le eccellenze locali: dal centro cittadino a Palazzo Visconti, dai musei a Villa Gianetti, fino al teatro Giuditta Pasta. Un patrimonio che, se promosso in maniera integrata, può contribuire ad aumentare l’attrattività della città e spingere i visitatori a prolungare il soggiorno.

Strategica anche la posizione geografica di Saronno, crocevia tra Milano, il Lago di Como, la provincia di Varese e a breve distanza dall’aeroporto di Malpensa, elemento che può favorire l’arrivo di turisti anche internazionali. Tra le idee allo studio c’è inoltre la realizzazione di una piattaforma online unica per la promozione della città, accessibile anche in lingua inglese e sviluppata in collaborazione con le realtà locali, dal commercio alla cultura.

Una strategia che guarda al futuro con un obiettivo chiaro: trasformare Saronno da città di passaggio a destinazione capace di trattenere visitatori più a lungo.

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