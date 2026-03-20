Softball, riparte la stagione con la Coppa delle Prealpi fra Caronno e Bollate
20 Marzo 2026
CARONNNO PERTUSELLA – Riparte nel weekend la stagione del softball con la tradizionale Coppa delle Prealpi, appuntamento internazionale ormai consolidato che anticipa l’avvio ufficiale dei campionati. L’edizione 2026 propone, tra gli eventi principali, il torneo “Prealpi A”, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo tra Bollate e Caronno Pertusella.
Il torneo è articolato in tre gironi:
-
Girone A: Bollate 1969, Joudrs (Repubblica Ceca), TTT (Olanda)
-
Girone B: AB Caronno Softball, Sabat (Repubblica Ceca), Saronno
-
Girone C: Legnano, New Bollate, Pianoro
Il programma
Si parte venerdì 20 marzo con un’amichevole:
-
ore 18.30: New Bollate – Joudrs (Bollate 1)
La fase a gironi entra nel vivo sabato 21 marzo, con un programma ricco distribuito su più campi:
-
ore 9.30: Sabat – TTT (Caronno Pertusella, amichevole)
-
ore 12: New Bollate – Legnano (Bollate 2)
-
ore 13: Caronno – Sabat (Caronno Pertusella)
-
ore 13: Joudrs – TTT (Bollate 1)
-
ore 14: Pianoro – New Bollate (Bollate 2)
-
ore 14: Italia U15 – Selezione Prealpi (Bollate 4, amichevole)
-
ore 15: Saronno – Caronno (Caronno Pertusella)
-
ore 15: TTT – Bollate (Bollate 1)
-
ore 16: Legnano – Pianoro (Bollate 2)
-
ore 16: Italia U15 – New Bollate (Bollate 4, amichevole)
-
ore 17: Sabat – Saronno (Caronno Pertusella)
-
ore 17: Bollate – Joudrs (Bollate 1)
Le finali si disputano domenica 22 marzo:
-
ore 10: A3 – B3 (Caronno Pertusella)
-
ore 10.30: Italia U15 – Milano ‘46 (Bollate 4, amichevole)
-
ore 11: B1 – C1 (Bollate 1)
-
ore 11: C2 – A2 (Bollate 2)
-
ore 12: C3 – perdente (A3-B3) (Caronno Pertusella)
-
ore 13: A1 – perdente (B1-C1) (Bollate 1)
-
ore 13: B2 – perdente (C2-A2) (Bollate 2)
-
ore 14: Milano ‘46 – Italia U15 (Bollate 4, amichevole)
-
ore 14: vincente (A3-B3) – C3 (Bollate 1)
-
ore 15: vincente (C2-A2) – B2 (Bollate 1)
-
ore 15: vincente (B1-C1) – A1 (Bollate 2)
-
ore 17: premiazioni finali a Bollate
Regolamento e formula
Le gare si disputano sulla distanza delle 7 riprese con limite di 90 minuti, secondo il regolamento FIBS valido per la Serie A1 2026. Nella fase a gironi è ammesso il pareggio.
20032026