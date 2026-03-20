Solaro

SOLARO – Torna anche quest’anno il concorso letterario promosso da Aggregagiovani La Calamita in collaborazione con il Comune di Solaro, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni residenti in città o frequentanti la scuola secondaria “Pirandello”.

L’iniziativa punta a stimolare la creatività e la riflessione dei più giovani attraverso la scrittura. Il tema scelto per questa edizione è particolarmente legato alla crescita personale: “Hai un adulto di riferimento che ti guida nelle scelte quotidiane? Chi è e come lo fa? Descrivi le sue caratteristiche”.

I partecipanti potranno esprimersi liberamente scegliendo tra due forme: racconto o poesia. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le 18 del 22 aprile, inviandoli via email all’indirizzo [email protected] oppure direttamente alla Biblioteca comunale negli orari di apertura. La premiazione si svolgerà sabato 23 maggio alle 10.30 proprio in biblioteca, nel corso di un evento dedicato. Saranno premiati i primi tre classificati per ciascuna categoria, con la possibilità di assegnare anche menzioni speciali.

Per supportare i ragazzi nella partecipazione, la biblioteca comunale mette a disposizione computer e stampante durante gli orari di apertura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori via email agli indirizzi [email protected] o [email protected]. Un’occasione per i giovani di Solaro per mettersi alla prova, raccontarsi e riflettere su figure di riferimento importanti nel proprio percorso di crescita.

(foto archivio: la biblioteca di Solaro)

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