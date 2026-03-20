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TRADATE – Torna anche quest’anno “Tradate in vinile”, la manifestazione dedicata agli appassionati di musica e collezionismo che giunge alla sua quarta edizione. L’appuntamento è per domenica 22 alla biblioteca Frera di via Zara.

L’iniziativa, promossa dall’associazione 33&45 con il sostegno del Comune di Tradate e della biblioteca, porterà in città un’intera giornata all’insegna del vinile, della cultura musicale e delle produzioni indipendenti. Saranno presenti 15 espositori, con un’ampia proposta che spazia tra dischi, libri, rarità, curiosità e pubblicazioni editoriali. Non mancheranno momenti di approfondimento con presentazioni e occasioni di incontro per appassionati e curiosi. La manifestazione si rivolge a un pubblico trasversale, pensata per coinvolgere non solo collezionisti e intenditori, ma anche famiglie e semplici appassionati, offrendo un’atmosfera caratterizzata dal fascino del suono analogico e “vintage” del vinile.

L’ingresso è gratuito e sarà disponibile anche un’area bar e ristoro nelle vicinanze, per accompagnare la giornata tra musica e socialità. Un evento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più apprezzato nel panorama locale, confermandosi come appuntamento fisso per chi ama il mondo del disco e della cultura musicale.

(foto archivio)

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