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TRADATE – L’evento di chiusura della campagna referendaria per il si organizzato dalla segreteria provinciale di Forza Italia e previsto oggi a Tradate alle 17 è stati annullato, come tutti gli altri eventi previsti in Regione Lombardia, a seguito della scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega.

“Assieme al presidente Silvio Berlusconi, di cui era un vero amico, ha contribuito in modo determinante alla nascita del centro destra in Italia. Oggi il nostro cordoglio, amicizia e vicinanza vanno alla sua famiglia e a tutta la grande comunità della Lega, nata proprio in Provincia di Varese. Ci è sembrato doveroso questo segnale di rispetto nei confronti dei nostri alleati”, queste le parole del segretario provinciale di Forza Italia Simone Longhini.

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