Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito al referendum

Tu@Saronno ribadisce con forza le ragioni del no al referendum nazionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Non si tratta di una semplice separazione delle carriere tra giudici e pm, ma di un intervento iper-tecnico che modificherebbe in modo preoccupante 7 articoli della Costituzione, introducendo due Csm separati, sorteggio dei membri e un’Alta Corte disciplinare, senza portare vantaggi concreti ai cittadini.

Questa riforma, sostenuta dal centrodestra con ingenti investimenti in campagna, rischia di dare alla politica un’influenza diretta sulla magistratura, alterando l’equilibrio dei poteri e rendendo la legge severa con i deboli e indulgente con i potenti. Non risolve i veri problemi della giustizia italiana, come tempi lunghi e carenza di personale, ma disperde risorse moltiplicando costi e organi.

Per questo, Tu@Saronno invita con convinzione tutti i saronnesi a votare No domenica 22 marzo (7-23) e lunedì 23 marzo (7-15), per difendere lo Stato di diritto e la democrazia da derive autoritarie.

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