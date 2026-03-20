Volley

CERIANO LAGHETO – Con la vittoria per 3-1 rimediata contro il Paina Giussano la scorsa domenica 15 marzo nella palestra di via Campaccio a Ceriano Laghetto, il Gs Volley Dal Pozzo guidato dai coach Elisa Candusso e Riccardo Vago conquista una meravigliosa e storica promozione in Serie A1 del Csi.

Una stagione, dunque, perfetta coronata dalla promozione alla serie maggiore dopo aver conquistato ben nove vittorie su nove sfide disputate. Dello straordinario gruppo, per lo più presente a Ceriano Laghetto da quando avevano solamente 14 anni, fanno parte la capitana Martina Saretta, Giada Spanu, Alice Venegoni, Chiara Galanti, Sophia Cappello, Maria Tecla Borghi, Paola Martino, Matilde Martino, Alessia Carugati, Silvia Catalanotto, Asia Ghioldi e Beatrice De Angelis. In occasione dell’ultimo match disputato la scorsa domenica in casa, erano presenti anche il presidente Raffaele Manna e la vicepresidente Sonia Leva per complimentarsi con tutto il gruppo protagonista di questo memorabile traguardo raggiunto.

I complimenti sono arrivati anche dall’amministrazione comunale di Ceriano con le parole del consigliere delegato allo sport Daniele Agazzi: “Un altro bel traguardo conquistato da giovani atleti cerianesi, in questo caso uno splendido gruppo di ragazze che condividono da anni la passione della pallavolo. Ancora una volta dallo sport cerianese arriva un segnale positivo che conferma l’ottimo lavoro quotidiano svolto dalle nostre società sportive. Complimenti all’Asd Gs Dal Pozzo Volley, alle ragazze e ai loro allenatori, siamo fieri di voi”.