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SARONNO – Il prossimo martedì 24 marzo, dalle 21 alle 22, il PalaExBo di via Piave 1 a Saronno ospiterà un incontro pubblico gratuito dedicato ai chatbot e all’intelligenza artificiale. L’evento è aperto a tutti e non richiede competenze pregresse, offrendo una guida pratica per comprendere queste nuove tecnologie.

L’iniziativa fa parte del progetto “Ti facilito“, un percorso di formazione nato dalla volontà di un gruppo di cittadini volontari per aiutare la comunità a familiarizzare con gli strumenti digitali. L’obiettivo della serata è spiegare in modo semplice come queste innovazioni possano semplificare la vita quotidiana e l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Per iscrizioni o maggiori informazioni, è possibile contattare Silvia Testi al numero 335 7841710 o inviare una mail a [email protected].

(foto d’archivio)

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