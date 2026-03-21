Basket

GAZZADA SCHIANNO – Cornice insolita questa sera per la partita della Robur Saronno in trasferta contro il 7 Laghi Gazzada: si gioca (10′ di ritorno) a porte chiuse, su disposizione del giudice sportivo, sanzione inflitta alla società varesina. Inizio alle 21 alla palestra comunale di via Matteotti 13 a Gazzada Schianno, arbitri Simone Quattrocchi di Galliate (Novara) e Giuliano Molteni di Cantù. Incontro importante per i saronnesi in caccia di punti per continuare a inseguire l’obiettivo di evitare i playout.

7 Laghi Gazzada propone la diretta televisiva del match in streaming, disponibile gratuitamente sul proprio canale Youtube.

Questo il comunicato della Robur Saronno

La gara di Serie B Interregionale di sabato 21 marzo in programma a Gazzada tra Sette Laghi e Robur per disposizioni federali si disputerà a porte chiuse, pertanto non è ammesso alcuno spettatore nell’impianto.

Classifica

Sangiorgese 38 punti, Pizzighettone 34, Pavia 32, Oleggio Magic 28, Social Osa Milano 26, Campus Varese e Gallarate 24, Bocconi Milano e Nervianese 20, Orobica Bergamo e 7 Laghi Gazzada 18, Derthona e Marnatese 16, Robur Saronno 14, Sansebasket Cremona 6.

21032026