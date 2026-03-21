Basket

GAZZADA SCHIANNO – Vittoria pesante per la Robur Saronno nella 10ª giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale. I saronnesi si impongono sul campo del 7 Laghi con il punteggio di 73-94 al termine di una gara disputata a porte chiuse, per una sanzione inflitta alla squadra di casa dopo precedenti intemperanze.

Partenza subito decisa della Robur, che impone il proprio ritmo fin dalle prime azioni: 0-8 in avvio e vantaggio che si amplia rapidamente fino al 10-25 a 1’25’’ dalla fine del primo quarto. Nel finale di periodo spazio anche al debutto di Bloise, entrato al posto di Molteni. Il primo parziale si chiude sul 14-27.

Nel secondo quarto arriva però la reazione del 7 Laghi. I locali approfittano di qualche minuto di black out offensivo della Robur e si riportano sotto fino al 22-27 a 7’43’’ dall’intervallo. Saronno riesce comunque a ricompattarsi e a chiudere il primo tempo avanti 36-46.

La gara resta aperta anche nel terzo periodo, con Gazzada che rosicchia ancora qualche punto: alla terza sirena il punteggio è 54-59, con i locali ancora pienamente in partita. È nell’ultimo quarto che la Robur cambia marcia in modo decisivo. A 6’14’’ dalla fine il tabellone segna 58-74, con i saronnesi capaci di respingere il tentativo di rimonta avversario e allungare progressivamente fino al definitivo 73-94.

Tra i singoli, buona prova fin dall’inizio per Negri, mentre Pellegrini e Acunzo si sono rivelati particolarmente efficaci. In crescita anche Basili, protagonista di una prestazione in crescendo.

Due punti importanti per la Robur nella corsa salvezza, conquistati con autorità su un campo non semplice nonostante l’assenza del pubblico.

(foto: l’ultimo arrivo in casa roburina, Bloise, in azione di gioco)

21032026