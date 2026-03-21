Calcio

LAINATE – Torna in campo la Frazione calcistica Dal Pozzo, che questa sera alle 20.30 affronterà la Virtus Cantalupo al centro sportivo comunale di via Cagnola per la 26′ giornata di campionato. Un appuntamento importante per la formazione gialloverde, chiamata a reagire dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni. Nelle ultime settimane, infatti, il Dal Pozzo ha mostrato buone prestazioni a tratti, senza però riuscire a dare continuità, alternando prove convincenti a passaggi a vuoto che hanno rallentato la corsa in classifica. La sfida contro la Virtus Cantalupo rappresenta quindi un’occasione concreta per ritrovare stabilità e provare a rilanciarsi in questo finale di stagione. Di fronte ci sarà un avversario solido, capace di mettere in difficoltà chiunque, e che richiederà attenzione e intensità per tutti i novanta minuti.

Il fattore campo potrebbe avere un peso: giocare in casa, in un match serale, può dare al Dal Pozzo quella spinta in più per tornare a fare punti e invertire la tendenza delle ultime uscite. L’obiettivo è chiaro: ritrovare continuità nei risultati e chiudere al meglio il campionato tornando a ridosso delle migliori.

(foto archivio)

21032026