Calcio

VIGEVANO – Torna una sfida che profuma di storia e tradizione: domani alle 14.30 il Fbc Saronno sarà di scena sul campo del Vigevano (Eccellenza), in una partita che riporta alla mente precedenti lontani nel tempo ma ancora ben presenti nella memoria degli appassionati. Gli ultimi incroci a Vigevano risalgono al 23 marzo 2016, quando i biancocelesti si imposero per 2-1 contro la Pro Vigevano Suardese, 1-1 il 7 marzo 2018 ma non allo stadio “ufficiale” vigevanese; per ritrovare una sfida ufficiale fra Vigevano e Fbc Saronno nello stadio cittadino occorre quindi risalire ancora più indietro nel tempo.

Le due realtà hanno quindi seguito percorsi differenti, ritrovandosi solo recentemente nella stessa categoria. All’andata di questa stagione, al Colombo-Gianetti, il Saronno si è imposto con un netto 3-0, risultato che aggiunge ulteriore interesse alla gara di ritorno. Domani si giocherà inoltre in uno scenario particolare: lo stadio comunale “Dante Merlo” (4000 posti), tornato a ospitare il calcio cittadino solo negli ultimi mesi dopo un lungo periodo di inattività legato ai lavori di riqualificazione. Un ritorno atteso, che restituisce al Vigevano la propria casa storica e che rende ancora più significativa la sfida contro il Saronno.

Non è solo il campo a legare le due piazze. Nel corso degli anni si è sviluppato un rapporto di stima e amicizia tra le tifoserie, alimentato in passato in particolare dalle iniziative promosse dal Club biancoeleste, storica realtà del tifo organizzato saronnese. Non solo incontri in occasione delle partite, ma anche momenti conviviali e occasioni di ritrovo organizzate periodicamente insieme ai tifosi vigevanesi, segno di un legame oltre ai novanta minuti di gioco. Una cornice dunque speciale per una partita che mette in palio punti importanti, ma che rappresenta anche un ritorno alle radici per due società che, tra passato e presente, continuano a incrociare le proprie strade.

Tornando al match domenicale, per la 30′ giornata di Eccellenza, il Saronno – che corre per i playoff – ci arriva dopo la sconfitta interna dello scorso weekend contro la Vergiatese (0-2) mentre il Vigevano – che corre per la salvezza – è carico dopo avere fermato in trasferta la capolista Arconatese (1-1).

Classifica

Arconatese 64, Solbiatese 57, Caronnese 50, Saronno e Legnano 46, Rhodense 45, Vergiatese 43, Lentatese 40, Besnatese e Magenta 35, Ardor Lazzate 33, Vin Nova Giussano e Mariano 32, Altabrianza 30, Vigevano 29, Sestese e Arcellasco 28, Sedriano 27.

(foto archivio: una immagine di una sfida tra le due squadre nel 2015)

21032026