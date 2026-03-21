Calcio Primavera 2, Como corsaro con la Sampdoria
21 Marzo 2026
BOGLIASCO – Il Como 1907, nella 24′ giornata del campionato di calcio Primavera 2, espugna Bogliasco e resta prima in classifica. Per i comaschi, nell’incontro giocato dalle 11.30 di sabato mattina, l’abituale 4-3-3 con Menke fra i pali, davanti il lettone Mezsargs con Amadio (ex Juventus, a segno sabato scorso per il gol partita contro il Sudtirol) e Bosze a supporto.
E’ proprio Alex Amadio al 10′ di nuovo a segno: dal centro si sposta slla sinistra e dal limite con un diagonale batte il portiere di casa; e lo stesso Amadio poco dopo ci riprova con un angolato rasoterra fuori di un niente. Ma un tiro al volo di Papa Sergio riporta le sorti del match in parità al 27′.
Nella ripresa al 5′ occasionissima dei locali su una ripartenza con Menke che sventa la minaccia mentre passa il Como al 13′ con Bosze tramite una travolgente azione personale. Vittoria pesantissima che consente ai lariani di restare solitari in vetta alla classifica.
Prossima sfida per il Como sabato 4 aprile al centro sportivo di Rovello Porro contro il Lecco secondo in graduatoria.
Sampdoria-Como 1-2
(foto archivio)
21032026