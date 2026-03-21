Calcio

VIAREGGIO – Eliminazione amara per la Rappresentativa Serie D ai quarti di finale del torneo di Viareggio, fuori dalla competizione al termine di una gara segnata da un episodio molto discusso. A decidere la partita contro il Rijeka è stato infatti un gol controverso arrivato al 33’ del secondo tempo. Su una punizione messa in mezzo dai croati, Costa Pisani ha alleggerito verso il portiere Maddalon, estremo difensore della Varesina calcio di Venegono Superiore. Nel prosieguo dell’azione i giocatori del Rijeka hanno iniziato a esultare e la terna arbitrale ha convalidato la rete, ritenendo che il pallone fosse stato bloccato oltre la linea di porta. Un episodio che ha lasciato stupore tra i giocatori italiani e che si è rivelato decisivo.

Il risultato finale è stato di 1-2. Alla Rappresentativa non è bastato il gol del momentaneo pareggio firmato da Sall al 26’ della ripresa, dopo il vantaggio iniziale dei croati con Samateh.

Al termine della gara sono arrivate le riflessioni dei protagonisti. Il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero ha sottolineato il valore del percorso della squadra: “Complimenti al mister Giannichedda, a tutto lo staff ma soprattutto ai calciatori per l’impegno, la dedizione ed il senso di appartenenza. Il torneo che hanno giocato è uno spot per l’intero movimento del calcio dilettantistico, è la prova che il progetto Giovani Lnd funziona. L’auspicio per questi ragazzi è che possano conseguire gli obiettivi prefissati in campionato e raggiungere i palcoscenici calcistici del professionismo che meritano”.

Sulla stessa linea il tecnico Giuliano Giannichedda: “Abbiamo fatto fatica a giocare a calcio subendo falli sistematici. Dispiace perché i giovani partecipano a questo torneo per mettere in mostra le loro qualità ed è mortificante trovare un ostruzionismo che nulla ha a che vedere con il gioco del calcio. Questa sconfitta per quanto dolorosa non deve cancellare quanto di buono i ragazzi hanno fatto, anche in questa gara, dimostrando carattere nei momenti più difficili”. Il tecnico ha poi aggiunto una riflessione sul valore dell’esperienza: “Il confronto con altre scuole di calcio, con i professionisti, fa bene a tutto il movimento dilettantistico. Al di là dei risultati, la nostra vittoria è vedere questi ragazzi crescere e avvicinarsi al professionismo anche grazie a queste esperienze”.

Rappresentativa Serie D-Rijeka 1-2

Marcatori: 6’ st Samateh (R), 26’ st Sall (D), 33’ st aut. Costa Pisani (R)

U18 Serie D (4-3-3): Maddalon; Tony, Del Pin, Soumah, Costa Pisani (35’ st Puccio); Penta (35’ st Fantoni), Galeota (32’ st Di Lauro), Jassey (15’ st Greco); Sall (32’ st Agogliati), Pigato (15’ st Di Nella), Sorace (15’ st Galastri). A disposizione Butano, Della Rocca, Meriggi, Lo Iacono, Barbini. Allenatore Giannichedda

Rijeka (4-2-3-1): Kovac; Vesligaj (20’ st Peteh), Kitin, Tomic, Miskulin; Jaiteh, Sibi (47’ st Simunic); Grulovic (40’ st Bogovic), Beviakva (1’ st Serfi), Samateh (40’ st Markovic); Murica. Allenatore Gajzler

Arbitro: Norci di Arezzo (assistenti Giambini di Arezzo e Bertozzi di Livorno)

21032026