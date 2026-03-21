Cogliate

COGLIATE – Torna domani, domenica 22 marzo, la Run Damiano, manifestazione podistica non competitiva giunta alla sua decima edizione. Un appuntamento ormai consolidato sul territorio, che unisce sport, partecipazione e solidarietà.

Il ritrovo è fissato alle 8 in piazza San Damiano, a Cogliate/Ceriano Laghetto, mentre la partenza unica è prevista alle 9. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà a passo libero, con due percorsi a disposizione dei partecipanti: uno da 9.9 chilometri e uno da 5 chilometri, quest’ultimo pensato anche per disabili e famiglie, in un’ottica di inclusione e accessibilità.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Sei – Protezione civile, a sostegno delle attività di servizio ed emergenza sul territorio. L’organizzazione vede il coinvolgimento di diverse realtà locali, tra cui Croce rossa italiana, Pro Loco Ceriano Laghetto e le amministrazioni comunali di Ceriano Laghetto e Cogliate. Le iscrizioni sono aperte online e sarà comunque possibile registrarsi anche la mattina stessa della corsa. È previsto un riconoscimento per i primi 450 iscritti, con la possibilità di ricevere il pacco gara comprensivo di maglietta tecnica celebrativa della decima edizione.

Le quote di partecipazione sono di 10 euro con riconoscimento e 5 euro senza riconoscimento. Sono inoltre previsti premi per il partecipante più giovane, per il più anziano e per i tre gruppi più numerosi. Per quanto riguarda il percorso da 9.9 chilometri, verrà consegnata una medaglia ai primi tre classificati sia in campo maschile sia femminile.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.rundamiano.com.

(foto archivio: una precedente edizione della manifestazione)

21032026