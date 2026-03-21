Comasco

LOMAZZO -Nella sede del comitato Croce Rossa di Lomazzo prosegue il ciclo di incontri “Progetto Salute”, iniziativa realizzata in collaborazione con fondazione Case di Riposo Riunite di Bregnano e Lomazzo e dedicata in particolare alla terza età, con partecipazione aperta a tutta la cittadinanza.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 24 marzo alle 20.30 nell’aula magna della sede Cri di Lomazzo, dove si parlerà di malattie respiratorie con l’incontro dal titolo “Tosse e fiato corto: le malattie respiratorie”.

Relatrice della serata sarà Carmelita Ierardi, ex medico di medicina generale specializzata in malattie respiratorie. L’ingresso è libero e non è richiesto accreditamento preventivo. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]. Il programma rientra nelle Politiche per l’Invecchiamento Attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia con la collaborazione di Ats Insubria.

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