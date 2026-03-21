SARONNO – Da oltre quattro secoli la città non ha mai mancato un appuntamento: dal 1577, quando i saronnesi fecero voto alla Beata Vergine dei Miracoli, la Festa del Voto si rinnova ogni anno senza interruzioni.

La tradizione nasce, nel 1577, in uno dei momenti più difficili per la comunità, segnata da carestia e peste. I rappresentanti del popolo promisero digiuno nella vigilia dell’Annunciazione e una processione al Santuario con offerte di cera, chiedendo la fine dell’epidemia. Da allora quel gesto è diventato un impegno collettivo che si tramanda di generazione in generazione. Ancora oggi il cuore della festa resta la processione dal San Francesco al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, accompagnata dal simulacro della Madonna e dal suono delle campane in tutta la città. Centrale il dono dei ceri, segno di riconoscenza che negli anni si è aperto alla partecipazione di famiglie e associazioni.

Nemmeno la pandemia ha fermato questa continuità. Nel 2020, durante l’emergenza sanitaria, la Festa del Voto si è svolta a porte chiuse: la processione è stata sospesa e la messa trasmessa in streaming, mentre le campane hanno suonato in tutta Saronno alle 19, in una città vuota ma unita simbolicamente. Un’immagine rimasta impressa come una “festa nel silenzio”, capace di mantenere vivo il significato del Voto anche senza la presenza fisica dei fedeli.

Nel 2021 le celebrazioni sono riprese con una partecipazione limitata e senza il tradizionale corteo, in una forma più sobria e attenta alle norme sanitarie. Durante la pandemia è nata anche una preghiera dedicata alla Beata Vergine dei Miracoli, utilizzata durante il lockdown e poi riproposta nelle celebrazioni successive come segno di protezione e speranza. Un passaggio che conferma come la Festa del Voto, pur adattandosi ai tempi, resti un punto fermo della storia e dell’identità saronnese.

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