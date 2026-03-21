Città

SARONNO – Sabato 21 marzo il programma di Giorni Diversi propone a Saronno una giornata articolata in quattro appuntamenti distribuiti tra mattina, pomeriggio e sera, con iniziative ospitate tra Museo della Ceramica G. Gianetti e Villa Gianetti.

Alle 11 al museo della ceramica Gianetti, in via Carcano 9, presentazione del volume sugli Hausmaler

La giornata si aprirà con la presentazione del libro Hausmaler e porcellana in Europa. Alchimia, arte, estro di Alessandro Biancalana, appuntamento organizzato in collaborazione con il museo della ceramica Gianetti. L’incontro approfondirà il ruolo degli Hausmaler, letteralmente “pittori in casa”, ovvero gli artisti che decoravano la porcellana fuori dalle manifatture, nei propri laboratori. Argentieri, pittori e decoratori itineranti, furono protagonisti della diffusione della porcellana nel Settecento europeo e della ricerca del cosiddetto weisse Gold, l’oro bianco, legato all’interesse per il mondo delle Indie Orientali. Per partecipare è richiesta prenotazione all’indirizzo [email protected].

Alle 14.30 a villa Gianetti, in via Roma 20, performance itinerante di teatro-danza

Nel pomeriggio Alessandra Costa presenterà Tre stanze, performance itinerante e interattiva di teatro-danza curata da Pav e Danzarte. Lo spettacolo metterà in dialogo poesia, pittura, musica, danza e teatro in un percorso articolato in tre ambienti distinti. Ogni stanza accoglierà cinque spettatori e cinque artisti, con il pubblico accompagnato attraverso gli spazi come in una visita guidata costruita da corpi, voci e musica. Per partecipare è richiesta prenotazione scrivendo a [email protected].

Alle 18 a Villa Gianetti, in via Roma 20, incontro con Giancarlo Pontiggia

Sempre a Villa Gianetti, in collaborazione con Casa della Poesia di Milano, Giancarlo Pontiggia presenterà La materia del contendere, finalista del Premio Strega Poesia 2025, pubblicato da Garzanti. L’introduzione sarà affidata a Thomas Ganzer. Il volume si sviluppa come un insieme di voci, meditazioni e visioni, concentrato sulle grandi tensioni interiori che attraversano l’esperienza umana.

Alle 21 al Museo della Ceramica G. Gianetti, in via Carcano 9, spettacolo teatrale “Perdono”

La giornata si concluderà al museo della ceramica G. Gianetti con Perdono, spettacolo teatrale interpretato da David Riganelli, con regia di Gianluigi Meggiorin. In scena una figura solitaria che, attraverso il lavoro sulla materia, dà forma a maschere capaci di trasformarsi in volti e richiami narrativi universali. Anche per questo appuntamento è richiesta prenotazione all’indirizzo [email protected].

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