SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 20 marzo, spiccano la caccia al fortunato vincitore di un gratta e vinci milionario, il ricordo dell’ultima visita di Umberto Bossi in città e le novità dal mondo associativo e commerciale. Spazio anche ai progetti per trattenere più a lungo i turisti.

Fa parlare la vincita da 200mila euro con un gratta e vinci acquistato nel periodo natalizio: resta il mistero sull’identità del fortunato, mentre cresce la curiosità tra i residenti.

Commozione per la scomparsa di Umberto Bossi, ricordato anche per la sua ultima apparizione in città tra applausi, una cena conviviale e tanti ricordi legati agli inizi del suo percorso politico.

Rinnovamento per la Pro loco con l’elezione di Mariassunta Miglino come nuova presidente: presentato anche il direttivo che guiderà le attività associative nei prossimi anni.

Novità nel commercio cittadino con il cambio di proprietà del negozio Kasanova in centro: garantita la continuità dell’attività senza variazioni per clienti e dipendenti.

Si guarda al futuro con un progetto per incentivare i turisti a fermarsi almeno due notti, puntando su un’offerta più strutturata e capace di valorizzare il territorio.