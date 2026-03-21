I più letti di ieri: vincita da 200mila euro, i ricordi di Saronno per l’addio a Bossi e rilancio del turismo
21 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 20 marzo, spiccano la caccia al fortunato vincitore di un gratta e vinci milionario, il ricordo dell’ultima visita di Umberto Bossi in città e le novità dal mondo associativo e commerciale. Spazio anche ai progetti per trattenere più a lungo i turisti.
Fa parlare la vincita da 200mila euro con un gratta e vinci acquistato nel periodo natalizio: resta il mistero sull’identità del fortunato, mentre cresce la curiosità tra i residenti.
Saronno, vinti a Natale 200 mila euro con un gratta e vinci: caccia al fortunato
Commozione per la scomparsa di Umberto Bossi, ricordato anche per la sua ultima apparizione in città tra applausi, una cena conviviale e tanti ricordi legati agli inizi del suo percorso politico.
Addio Bossi, l’ultima apparizione a Saronno: la cena, l’affettuoso applauso e l’amarcord delle origini
Rinnovamento per la Pro loco con l’elezione di Mariassunta Miglino come nuova presidente: presentato anche il direttivo che guiderà le attività associative nei prossimi anni.
Pro Loco, Mariassunta Miglino eletta presidente: ecco il nuovo direttivo
Novità nel commercio cittadino con il cambio di proprietà del negozio Kasanova in centro: garantita la continuità dell’attività senza variazioni per clienti e dipendenti.
Saronno: Kasanova cambia proprietà, continuità per il negozio in centro
Si guarda al futuro con un progetto per incentivare i turisti a fermarsi almeno due notti, puntando su un’offerta più strutturata e capace di valorizzare il territorio.
Saronno vuole conquistare i turisti. Primo obiettivo? Tenerli almeno due notti
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