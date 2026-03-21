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SARONNO – Un percorso che mette insieme qualità educativa, attenzione agli ambienti e innovazione dei servizi. È questa la direzione intrapresa dall’Istituzione Zerbi, protagonista negli ultimi mesi di un lavoro portato avanti dalla presidenza e dal consiglio di amministrazione per rafforzare e aggiornare il modello organizzativo e pedagogico.

“La Zerbi – spiega Fiorenza Ricciardi presidente Istituzione Zerbi – sta attraversando una fase di rinnovamento che intreccia visione pedagogica, cura degli ambienti e modernizzazione dei servizi. Negli ultimi mesi, la presidenza e il consiglio di amministrazione hanno lavorato con attenzione e sensibilità per rafforzare un modello educativo fondato sulla relazione, sull’accoglienza e sulla crescita armoniosa di bambini e bambine. Ogni scelta è stata guidata dall’idea che il benessere dei più piccoli nasce da un intreccio di cura quotidiana, professionalità e ascolto delle famiglie”.

Il rinnovamento non si limita agli aspetti educativi ma coinvolge anche la gestione degli spazi. “Accanto a questo lavoro pedagogico, l’Istituzione sta consolidando una collaborazione preziosa con gli uffici tecnici del Comune di Saronno. Un dialogo costante, fatto di progettazione condivisa e di attenzione ai dettagli che sta permettendo di garantire scuole e nidi sempre più sicuri, curati e capaci di accogliere con serenità le esigenze della comunità educativa. Non si tratta solo di interventi tecnici: è un modo di prendersi cura degli spazi come luoghi di vita, di gioco e di relazione, riconoscendo che l’ambiente è parte integrante dell’esperienza educativa”.

Parallelamente cresce l’impegno sul fronte dell’innovazione, con interventi pensati per rendere più semplici ed efficaci i servizi. “Un ulteriore passo avanti riguarda il processo di informatizzazione, pensato per rendere più fluidi i processi amministrativi, migliorare la comunicazione con le famiglie e assicurare maggiore tracciabilità e trasparenza. L’obiettivo è costruire un sistema moderno e accessibile, capace di sostenere la complessità dei servizi educativi senza perdere la dimensione umana che caratterizza la Zerbi”.

Al centro resta comunque il progetto pedagogico, che continua a essere sviluppato e rafforzato. “Sul piano pedagogico, l’Istituzione continua a investire in una prospettiva che considera i servizi come contesti di crescita, relazione e benessere. L’osservazione psicopedagogica, la cura degli ambienti, l’uso di linguaggi rispettosi e la riflessione professionale sono i pilastri di un progetto che integra teoria e pratica, con l’intento di offrire ai bambini e alle bambine esperienze significative, coerenti e profondamente rispettose dei loro tempi”.

Tra le iniziative in fase di sviluppo c’è anche la scuola estiva, pensata per garantire continuità alle famiglie anche nei mesi estivi. “Il cda le ha dedicato un importante lavoro di sviluppo. L’obiettivo è garantire alle famiglie un servizio estivo di qualità, con punti di riferimento chiari e continuità organizzativa. La definizione del progetto ha richiesto un confronto approfondito con l’ente comunale, così da assicurare un modello gestionale adeguato e capace di rispondere ai bisogni delle famiglie, mantenendo coerenza con gli standard educativi che caratterizzano l’Istituzione durante l’anno”.

Il lavoro avviato guarda anche oltre l’immediato, con un investimento sulla crescita del personale e sulla progettazione condivisa. “Il filo conduttore del lavoro svolto finora è chiaro: costruire un’istituzione capace di garantire sicurezza, sostenere una pedagogia ricca e inclusiva. Accanto agli interventi più immediati, la Zerbi sta investendo anche in una visione pedagogica di lungo periodo, che guarda al futuro attraverso percorsi di progettazione condivisa e momenti di formazione dedicati al personale educativo. Sono azioni che permettono di consolidare competenze, rafforzare la qualità delle pratiche quotidiane e costruire un’identità professionale sempre più consapevole e coesa. L’istituzione Zerbi si presenta come una realtà solida, competente e profondamente umana, impegnata a crescere insieme alla comunità e a guardare al futuro con responsabilità, cura e visione”.

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