Limbiate

LIMBIATE – Cresce l’attesa per il triangolare benefico in programma oggi, sabato 21 marzo, al centro sportivo comunale di via Tolstoj, dedicato alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, nativo di Saronno, limbiatese ucciso in Congo il 22 febbraio 2021.

Dopo il video di lancio realizzato da Ezio Greggio, l’evento si arricchisce della presenza di Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. Il cantante scenderà in campo insieme alla Nazionale italiana cantanti, protagonista del torneo insieme alla Nazionale magistrati e alla Nazionale diplomatici.

L’appuntamento è fissato dalle 15 e si preannuncia come un pomeriggio di sport e solidarietà, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Attanasio e i valori legati al suo impegno. I biglietti sono disponibili in prevendita alla Bottega solidale di Variopinto in via I maggio a Limbiate e anche al Centro commerciale Carrefour.

(foto: Sal Da Vinci in una foto del Comune di Napoli)

21032026