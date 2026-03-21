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SARONNO – Sabato 21 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi per gran parte del tempo, con qualche addensamento atteso in serata ma senza precipitazioni.

Nel dettaglio, al mattino il tempo si manterrà stabile e in gran parte soleggiato, con venti moderati provenienti da Nord-Nordest. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà simile, con nuvolosità contenuta e clima mite; i venti ruoteranno dai quadranti meridionali mantenendo un’intensità moderata. In serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, segnale di un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche, ma senza fenomeni associati. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 15°C, in linea con le medie stagionali. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia, la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili soprattutto sulle pianure occidentali, mentre dal pomeriggio si assisterà a un graduale aumento delle nubi su gran parte della regione. Le aree prealpine e alpine vedranno un peggioramento più evidente entro sera, con deboli precipitazioni diffuse, mentre sulle pianure i fenomeni resteranno più sporadici o assenti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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