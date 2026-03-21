Cronaca

SARONNO – Serata movimentata nel centro cittadino, dove una lite tra alcuni stranieri è degenerata in violenza con un accoltellamento e un successivo investimento che ha coinvolto anche due passanti estranei ai fatti.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 20 marzo, tra via Monti e le strade limitrofe. Secondo le prime informazioni disponibili, la rissa sarebbe scoppiata intorno alle 21 tra alcuni cittadini di origine pakistana e marocchina per motivi al momento non chiariti.

Durante lo scontro, un giovane marocchino di 21 anni è stato colpito al petto con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati da Areu con ambulanza e mezzo di soccorso avanzato. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano: le sue condizioni non risultano gravi.

Malgrado la presenza di residenti e passanti la situazione è ulteriormente degenerata. Secondo le prime ricostruzioni dopo l’accoltellamento alcuni degli stranieri coinvolti avrebbero utilizzato un’auto nel tentativo di investire gli avversari. Il veicolo ha però travolto due persone che non avevano alcun legame con la rissa. Si tratta di due uomini di 31 e 33 anni, uno italiano e uno pakistano impegnato nelle consegne. Per loro conseguenze limitate: uno è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Saronno, mentre l’altro non ha riportato ferite rilevanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare tutti i responsabili. Resta ancora da chiarire l’origine della lite, mentre proseguono le indagini.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice)

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