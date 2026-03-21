Città

SARONNO – Torna anche quest’anno la Festa del Voto, una delle tradizioni religiose più sentite della città, che si rinnova dal 1577. Per il 2026 è previsto un programma articolato, arricchito da un prologo e da alcune iniziative pensate per coinvolgere sempre più i fedeli, in vista del 450esimo anniversario del voto nel 2027.

Da sabato 21 marzo fino a mercoledì 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, al Santuario della Beata Vergine dei miracoli sono disponibili i ceri da offrire alla Madonna. Un gesto che richiama il voto originario della comunità saronnese, quando l’offerta della cera rappresentava l’impegno assunto per chiedere la fine della peste.

Il programma religioso si apre proprio oggi sabato 21 marzo con diversi momenti in Santuario. Alle 9.45 è prevista una visita spirituale guidata da don Massimiliano Bianchi, tra arte, fede e storia. Alle 11 il rosario, seguito alle 12 dall’angelus. Al termine, nel chiostro, sarà possibile condividere una ciotola di riso bianco lasciando un’offerta destinata alla missione di don Mario Morstabilini in Camerun.

Domenica 22 marzo si terrà uno degli appuntamenti più significativi e partecipati: la tradizionale processione. Il ritrovo è alle 15.30 alla chiesa di San Francesco, in corso Italia, con arrivo previsto al Santuario alle 16 seguita dalla messa.

21032026