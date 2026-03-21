Città

SARONNO – Domenica 22 marzo andrà in scena, sulle tavole del teatro Giuditta Pasta di Saronno, “Never stop dreaming”: uno spettacolo della che vuole celebrare i 25 anni di attività della compagnia teatrale Le Nuove Proposte di Cirimido, proponendo una rassegna dei suoi musical e spettacoli di teatro-danza più significativi, raccontando storie indimenticabili attraverso musica, danza ed emozioni. Un viaggio tra i successi della compagnia da “La piccola bottega degli orrori” a “Master of Musical”, passando tra gli altri per “Sognando Marylin”, un omaggio alla Monroe, fino a “Genius”, un musical dedicato alla figura di Leonardo da Vinci. Ma anche incursioni nel teatro-danza con un viaggio poetico nel mondo de “Il piccolo principe” e l’energia di “Dreamers”.

La compagnia è ben conosciuta nel territorio tra le provincie di Como, Varese, Milano e Monza Brianza ed è già stata ospite a Saronno, invitata sempre da Radiorizzonti In Blu, la radio del territorio del Saronnese dove trasmette sugli 88 Mhz, ma che copre tutta la Lombardia grazie al Dab+ e allo streaming dal sito www.radiorizoznti.org o dall’app. Il bacino di ascolto di Radiorizzonti, che aderisce al circuito delle radio di In Blu 2000, è dunque di circa 200.000 abitanti a cui ogni giorno trasmette il propio palisesto di radio della comunità e non profit per vocazione, dando voce a tutte le realtà del territorio: sia nel campo del sociale, delle associazioni di volontariato, della politica locale, della fede e della cultura. Non dimenticando lo sport locale in tutte le sue forme.

Lo spettacolo”Never stop dreaming” fa dunque parte della campagna di raccolta fondi per le attività della radio.

(foto archivio)

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