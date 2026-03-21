Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Solaro in merito alla targa commemorativa a Nilde Iotti:

“Con determinazione n. 172 del 12/03/26, di dedicare una targa a Nilde lotti: scelta legittima nel merito, ma imposta nel metodo. Nessun passaggio in consiglio comunale, nessun confronto con le altre forze politiche — l’atto è stato calato dall’alto come un autentico atto d’imperio, privo di ascolto e partecipazione. Riconosciamo il valore storico di Nilde lotti, la “madre costituente”: fu una grande donna e una politica di primo piano e merita rispetto. Ma la memoria collettiva si costruisce con condivisione, non con decisioni autoritarie.

Forza Italia Solaro non contesta la scelta di ricordare una figura di rilievo nazionale: la nostra critica riguarda esclusivamente lo stile amministrativo. Noi abbiamo sempre seguito la via del confronto istituzionale, presentando e proponendo ufficialmente in consiglio comunale richieste per targhe commemorative dedicate a figure locali come l’imprenditore Colciago e Francesco Caronno, già sindaco di Solaro. La differenza è netta: proposte portate in aula, dibattito e votazione; dall’altra parte, una determinazione burocratica che sostituisce il luogo naturale della rappresentanza.

Quando una maggioranza tratta il consiglio come un orpello e decide tutto per decreto interno, non è solo una questione di forma: è una perdita di legittimità democratica. Non si tratta di una sterile polemica ideologica, ma di difesa del principio che le scelte pubbliche vengano discusse e condivise. Agire per imponimento equivale a svuotare il ruolo degli eletti e a relegare i cittadini al ruolo di spettatori.

La pratica adottata dalla maggioranza — decidere dalla scrivania senza coinvolgere gli altri — ricorda comportamenti antichi, quelli di chi crede che il potere debba essere esercitato senza mediazioni. E’ un parallelismo forte ma pertinente: quando si cancella il pluralismo delle istituzioni locali si finisce per somigliare, nello stile, a modelli di governo che non ammettevano discussione.

Insomma, la giunta guidata da Nilde Moretti si comporta esattamente come il partito che rappresenta, impone una targa a Nilde lotti. Se il comunismo cercasse lezioni di metodo amministrativo, oggi avrebbe preso appunti. Ma il punto non è il nome sulla targa: è lo stile. E quello, a questa maggioranza di sinistra, continua a mancare clamorosamente“.

(foto d’archivio)

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