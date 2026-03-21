Cronaca

UBOLDO – L’ufficio postale di Uboldo, chiuso dall’inizio della settimana a seguito dei danni causati da un principio d’incendio, sarà interessato, in anticipo rispetto alle tempistiche inizialmente previste, dagli interventi del progetto Polis, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Polis è infatti il progetto di Poste Italiane che vuole rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori nell’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro fine settembre 2026, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile ed, entro il 2026, anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi all’ufficio di Saronno di via Manzoni, attivo da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35 e dotato di Atm Postamat attivo H24.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.

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