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VENEGONO SUPERIORE – Il progetto della “Patente dello Smartphone”, avviato anche alla scuola Ferrarin di Venegono Superiore con gli studenti delle classi prime, è stato al centro di un’importante audizione in Consiglio regionale.

L’iniziativa è stata presentata alla VII Commissione consiliare nell’ambito del percorso legato al progetto di legge sul “Patentino digitale”, che introduce modifiche alla normativa regionale per la prevenzione e il contrasto di fenomeni come baby gang, bullismo e cyberbullismo. Durante l’audizione, alla presenza del promotore del provvedimento, il consigliere regionale Giuseppe Licata, sono state illustrate alcune delle buone pratiche attivate sul territorio. Tra queste, proprio il progetto educativo rivolto ai più giovani, finalizzato a promuovere un uso consapevole dello smartphone e degli strumenti digitali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il lavoro portato avanti dagli enti locali attraverso i “Patti Digitali di Comunità”, un protocollo sottoscritto con la Prefettura e l’Ufficio scolastico territoriale e promosso in collaborazione tra i Comuni di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Malnate.

Un percorso condiviso che punta a costruire una vera e propria rete educativa tra istituzioni, scuole e famiglie, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio giovanile e accompagnare i ragazzi verso un utilizzo più responsabile delle tecnologie. Dall’amministrazione sottolineano come si tratti di un lavoro di squadra, un’“équipe” territoriale impegnata a sviluppare azioni concrete e continuative a sostegno dei giovani e del loro benessere.

21032026