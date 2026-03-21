Volley serie B, le partite di oggi: Caronno trova Mondovì, per Saronno in casa la sfida con Mozzate. Miretti Limbiate a caccia di punti
21 Marzo 2026
SARONNO – Oggi in scena la 20′ giornata del campionato di volley maschile serie B. Al centro spotivo Blu di via Tolstoj a Limbiate i locali del Miretti Team affrontano i Diavoli rosa con inizio alle 21 mentre al Palasport Dozio di via Biffi i saronnesi ricevono il quotato Res volley Mozzate, inizio alle 21. Per la Rossella Ets Caronno la partita interna, alle 20 nel palasport di via Uboldo, contro l’abbordabile Mondovì.
Classifica
Yaka Malnate 42 punti, Novi, Rossella Ets Caronno e Ciriè 40, Garlasco e Res volley Mozzate 38, Albisola 31, Pallavolo Saronno 30, Diavoli rosa 29, Sant’Anna Tomcar 23, Npsg 17, Parella Torino 14 Mondovì 12, Miretti Limbiate 8.
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(foto archivio: Pallavolo Saronno in azione)
21032026