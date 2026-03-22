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SARONNO – Decima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, la Robur Saronno scende sul parquet del 7 Laghi Gazzada in un delicatissimo scontro diretto per la lotta alla salvezza diretta.

Il primo quarto dei biancoazzurri è sensazionale, difesa attenta e fisica unita ad alta precisione dal campo (5/8 da due e 5/8 da tre). Nel giro di un paio di minuti è già 0-8 e timeout Gazzada. Bombe di Molteni, Pellegrini, capitan Negri, Panceri e il gap comincia ad aprirsi. I padroni di casa faticano a segnare tentando soluzioni da sotto che vengono ben neutralizzate dai ragazzi di coach Ansaloni. Dopo dieci minuti, punteggio sul 15-27.

I gialloblu ripartono con decisione e mettono un parziale di 7-0 per accorciare, timeout Saronno che è in difficoltà. Basili segna il floater che riattiva i meccanismi offensivi roburini, i restanti minuti di primo tempo sono caratterizzati da un botta e risposta continuo con il distacco che rimane pressochè invariato fino alla sirena, il tabellino segna 36-46.

In avvio di ripresa, prevalgono decisamente le difese rispetto agli attacchi con soli sei punti complessivi segnati nei primi cinque minuti. Pellegrini ottiene e realizza tre tiri liberi per il +15, Gazzada si rifugia in timeout per non lasciar scappare via la possibilità di rimonta. La tattica funziona e negli ultimi tre minuti del tempino il parziale dei padroni di casa è importante, 10-0, con Saronno che si spaventa un po’ e torna a sentire il fiato sul collo, mancano dieci minuti e siamo sul 54-59.

Il quarto e ultimo quarto comincia bene per la Robur che riesce grazie a canestri dal campo e tiri liberi a riportarsi in fretta a +10. Gazzada perde un po’ il focus e Saronno ne approfitta alla grande compiendo lo sprint decisivo. I canestri di Basili e Molteni girano definitvamente l’inerzia del match, il parziale in quattro minuti è di 4-16. La firma decisiva è del “Jet” Pellegrini, bomba in stepback da lontanissimo e +22. Gioco, incontro e partita, Saronno gestisce sino all’esaurimento del cronometro e vince 94-73.

Una grandissima prova di forza della Robur che dal principio è scesa sul parquet con uno spirito, una fame e una qualità di alto livello. Ottimi su entrambe le metacampo, i ragazzi di coach Ansaloni hanno condotto la gara per tutti i quaranta minuti dando sempre l’impressione di essere in controllo, eccezion fatta per lo spauracchio nel terzo quarto. La caccia è aperta, Saronno è in piena corsa per un posto salvezza. Serve continuare così, sempre all’arrembaggio e a mille all’ora. Prossima sfida, anch’essa di incalcolabile importanza, in casa contro la Nervianese diretta rivale in classifica.

Panceri 5, Pellegrini 15, Molteni 13, Negri 3, Acunzo 10, Bagordo 4, Presotto 4, Redaelli 6, Bloise 4, Basili 26, Fioravanti 4, Gualdi n.e.