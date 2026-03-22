Calcio 1′ e 2′ cat. locale: domenica amara per Cistellum, Pro Juventute e Amor Sportiva; sorride la Gerenzanese
22 Marzo 2026
SARONNO – Nel pomeriggio di oggi 22 marzo si è conclusa la ventiseiesima giornata di campionato del girone R della seconda categoria di Legnano che ha visto diverse squadre locali impegnate. Tra queste, i saronnesi dell’Amor Sportiva che in casa del San Luigi a Pogliano Milanese subisce un ko di misura deciso dalla rete di Lazzaroni al 34′ della ripresa. Sconfitta anche la Pro Juventute che torna a casa dal campo dell’Ardor Bollate con un 3-1 secco.
Nel girone Z della seconda categoria di Varese, invece, il Calcio Olgiate supera per 2-1 a Gorla Minore il Cistellum condannandolo a lasciare il primo posto, vista la vittoria del Città di Samarate sul Busto per 1-0. L’unica squadra locale che può sorridere è la Gerenzanese che, nella ventiseiesima giornata del girone B della prima categoria lombarda, supera in casa il Cucciago per 3-2 grazie alle reti di Franchi, Canavesi e Aloe che regalano, così, tre punti fondamentali per la lotta salvezza.
(foto da archivio)