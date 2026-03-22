Calcio

LAINATE – Vittoria della Frazione calcistica Dal Pozzo nell’anticipo del campionato di calcio di Seconda categoria, sabato sera. I gialloverdi hanno battuto, in casa al centro sportivo di Lainate, la formazione della Virtus Cantalupo. nel girone R. Si è giocato per la 26′ giornata, a segno per i locali Dezio al 28′, su assist di Canti ed è stato poi lo stesso Dezio a propiziare il raddoppio di Spitaleri al 34′ del secondo tempo; prima, al 23′ della ripresa, anche il gol di Di Giorgio per la Virtus con finale dunque di 2-1 per il Dal Pozzo.

Classifica

In classifica il Dal Pozzo sale momentaneamente al quarto sposto con 45 punti, uno in più dells Victor Rho. Classifica (prime posizioni): Polisportiva Orpas 54 punti, Robur 50, Oratorio Lainate Ragazzi 48, Dal Pozzo 45, Victor Rho 44. La Virtus Cantalupo è penultima con 22 punti.

(foto: sciarpata dei tifosi del Dal Pozzo durante la partita di ieri sera al centro sportivo di Lainate)

22032026