Calcio Eccellenza, al Fbc Saronno il cuore non basta: il Vigevano ha la meglio in un match pazzo
22 Marzo 2026
VIGEVANO – Una partita rocambolesca e ricca di emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 22 marzo allo stadio comunale Dante Merlo di Vigevano tra i padroni di casa del Vigevano Calcio e il Fbc Saronno valida per la trentesima giornata di ccampionato del girone A di Eccellenza Lombardia.
La sfida si accende dopo nemmeno 60 secondi di gioco con la rete di Limiroli che apre le danze insacca in porta il pallone dell’1-0 arrivatogli dal cross perfetto dall’out di sinistra di Cancelliere. Al 6′ la partita si complica ancor maggiormente per gli ospiti con l’espulsione di Mzoughi che, dopo una grave svista difensiva, atterra con una spinta l’attaccante avversario involato da solo verso la porta, corretta la decisione del direttore di gara. Nonostante l’inferiorità numerica, il Saronno non si perde d’animo e, in solamente 5 minuti, ribalta clamorosamente il risultato con una doppietta micidiale di Vassallo.
Nella seconda metà di gara, i padroni di casa scendono in campo con un approccio più propositivo e, dopo 8 minuti dalla ripresa del gioco, riacciuffano il pari con una magnifica punizione di Terrani che insacca sotto l’incrocio dove l’estremo difensore biancoceleste Todesco non riesce ad arrivare. L’infinita partita si chiude al 70′, minuto durante il quale Limiroli trova la doppietta dal limite dell’area con un colpo da biliardo perfetto che entra in rete dopo aver colpito il palo.
Una vittoria importantissima per il Vigevano che conquista tre punti d’oro per la corsa salvezza. Discorso, invece, diverso per il Saronno che, vista la seconda sconfitta consecutiva, vede più complicato l’obbiettivo play-off.
Vigevano-Fbc Saronno 3-2
VIGEVANO (5-3-2) Menegaldo; Cancelliere, Della Volpe, Granziera, Xhani, Gambazza; Arioli, Terrani, De Stradis; Cherubini (7’ s.t. Colombo), Limiroli. A disposizione Crosta, Renelli, Pizzolato, Colantonio, Moli, Roscigno, Bellone, Carena. All. Cataldo.
FBC SARONNO (3-5-2) Todesco; Lorusso, Mzoughi, Lofoco (29’ s.t. Alletto); De Vincenzi (31’ s.t. Cabezas), Lazzaro (29’ s.t. Benedetti), Ientile, Mira (10’ s.t. Viganò), Ruschena; Serra (29’ s.t. Cocuzza), Vassallo. A disposizione Foresti, Raimondo, Manfron, Provasi. All. Tricarico.
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