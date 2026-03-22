Calcio

VERGIATE – Nella 30′ giornata del campionato di Eccellenza, altro passo dell’Ardor Lazzate verso la salvezza col pareggio in rimonta sul campo della Vergiatese, una delle squadre rivelazione del torneo; è finita 1-1. A segno Settimo al 1′ del primo tempo, il pari dei brianzoli è stato al 24′ della ripresa firmato dal bomber Cazzaniga su assist del compagno di squadra Spitaleri.

Risultati

30′ giornata: Lentatese-Solbiatese 1-1, Mariano-Magenta 1-1, Rhodense-Legnano 0-0, Sedriano-Besnatese 1-1, Sestese-Arcellasco 1-1, Vergiatese-Ardor Lazzate 1-1, Vigevano-Fbc Saronno 3-2, Vis Nova Giussano-Arconatese 1-0, Caronnese-Altabrianza 3-0.

Classifica

Arconatese 64 punti, Solbiatese 58, Caronnese 53, Legnano 47, Rhodense e Fbc Saronno 46, Vergiatese 44, Lentatese 41, Besnatese e Magenta 36, Vis Nova Giussano 35, Ardor Lazzate 34, Mariano 33, Vigevano e Arcellasco 32, Altabrianza 30, Sestese 29, Sedriano 28 punti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

22032026