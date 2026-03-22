Calcio Eccellenza, il Fbc Saronno ha voglia di riscatto: la diretta del match contro il Vigevano
22 Marzo 2026
VIGEVANO – Dopo la pesante sconfitta per 0-2 subita in casa la scorsa settimana contro la Vergiatese, il cammino nel girone A di Eccellenza Lombardia del Fbc Saronno continua con la sfida valida per la trentesima giornata di campionato in programma alle 14.30 di oggi 22 marzo in casa del Vigevano Calcio allo stadio comunale Dante Merlo. Ad dirigere il match sarà l’arbitro Lorenzo Ginolfi della sezione di Lodi accompagnato dagli assistenti De Micheli e Timoni.
Una sfida fondamentale per la squadra di Saronno che dovrà rialzarsi dopo il ko della scorsa giornata per conquistare tre punti molto importanti in ottica play-off. Sfida importante, però, anche per il Vigevano che sicuramente non vuole perdere l’occasione di aggiungere qualche punto pesante in classifica per non allontanarsi dalla zona salvezza. Infatti, la classifica del girone A di Eccellenza Lombardia vede al momento il Fbc Saronno al quarto posto a quota 46 punti e il Vigevano al terzultimo con 29 punti.
Nella giornata di oggi , tra le altre, si disputeranno anche Caronnese-Altabrianza Tavernerio, Vergiatese-Ardor Lazzate e Lentatese-Solbiatese Calcio.
(foto da archivio)
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