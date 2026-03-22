Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Siamo arrivati alla trentesima giornata di campionato: a poco meno di un mese e mezzo dalla fine della regular season la Caronnese è chiamata a dare un segnale importante in questa partita contro l’Altabrianza Tavernerio che per la prima volta nella sua storia viene a fare visita ai rossoblù al Comunale di Caronno Pertusella. I rossoblù di mister Michele Ferri hanno di fronte l’Altabrianza Tavernerio allenata da Andrea Ardito. Per Caronno una vittoria pesante per la classifica ed prova convincente, fra le mura amiche dove in questa stagione sinora aveva sempre avuto difficoltà a fare risultato.

La cronaca – Già dai primi minuti di gioco i padroni di casa presidiano la metacampo avversaria costringendo la retroguardia ospite a sole azioni in contropiede, pienamente gestite dalla difesa rossoblu. Al 16’ arriva il gol del vantaggio della Caronnese: preciso e bellissimo cross dalla destra di Di Quinzio per Corno che intercetta di testa e gonfia la rete con veemenza: 1-0. Alla mezz’ora ancora Caronnese in avanti: prima Corno controlla palla che al tiro passa sulla linea di porta senza che nessuno agganci a dovere; subito dopo Cannizzaro di testa sfiora la traversa.

Inizia la ripresa e subito Ortelli a seguito di calcio d’angolo di Vitofrancesco va di testa mandando palla sopra il legno più alto. Al 12’ El Hilali costringe l’estremo difensore ospite Pernola alla respinta in tuffo. Al 18’ la Caronnese raddoppia: cavalca Malvestio da metacampo che si accentra ed effettua un passaggio filtrante per Vitofrancesco che realizza un ottimo assist per il neo entrato Vaghi che calcia i porta ed insacca il 2-0. Al 23’ tripletta per i rossoblu: El Hilali palla al piede dribbla gli avversari e libera Corno che effettua un prezioso assist dalla linea di fondocampo per Malvestio che dalla corta distanza manda in gol la terza rete della giornata. Alla mezz’ora tocca ancora a Di Quinzio impegnare il portiere avversario all’ennesimo miracolo con un respinta sulla corta distanza. Dopo tre minuti di recupero il popolo caronnese esulta: la vittoria casalinga ha un significato estremamente importante: la Caronnese c’è!

Caronnese-Altabrianza Tavernerio 3-0

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Vitofrancesco, Ortelli (33′ st Cappi), Galletti (28′ st Tumino) Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (15′ st Vaghi), Corno (46′ st El Fkak), Di Quinzio, El Hilali (37′ st Ghibellini). A disposizione Vergani, Inviti, Sarkar, Colombo. All. Ferri.

ALTABRIANZA TAVERNERIO: Perniola, Brescia (19′ st Pedrabissi), Barlocco, Isacco, Ambrosini, Galimberti S., Comberiati (29′ st Invernizzi), Liserani M. (40′ st Ciapparelli), Citterio, Sala, Galimberti L. (34′ st Signorello). A disposizione Di Blasi, Liserani C., Scalzo, Colombo, Giannoni. All. Ardito.

Arbitro: Miletto di Alba Bra (Petrosino di Bergamo e Fundaro’ di Lecco=.

Marcatori: 16′ pt Corno (C), 18′ st Vaghi (C), 23′ st Malvestio (C).

22032026