Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una partita ricca di emozioni, ribaltamenti e tensione, che va oltre il risultato finale. La Caronnese Women pareggia 4-4 contro il Moncalieri nella 19′ giornata del campionato di serie C, al termine di una gara intensa e segnata anche da un momento di grande apprensione per l’infortunio di Manea, fortunatamente senza conseguenze gravi.

La squadra di casa ha approcciato bene la gara, creando subito occasioni e mostrando un atteggiamento propositivo. A passare in vantaggio, però, è stato il Moncalieri al 14’, con Gueli. La reazione della Caronnese è stata immediata: al 19’ Codecà ha firmato il pareggio, prima del sorpasso completato da Dubini al 23’. Nel secondo tempo le padrone di casa hanno allungato ulteriormente. Prima Pellegrinelli ha trasformato un calcio di rigore al 6’, poi ancora Codecà ha trovato il gol del 4-1 all’11’, dando l’impressione di una gara ormai indirizzata. Il Moncalieri, però, non ha mai smesso di crederci. Le ospiti hanno accorciato le distanze con Mellano su rigore, per poi riaprire completamente il match nel finale con la rete di Rossi all’89’. In pieno recupero è arrivato anche il pareggio definitivo, ancora con Gueli su punizione.

Nel mezzo, al 50’, il momento più delicato della partita: Manea si è accasciata a terra senza contatto, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’ingresso dell’ambulanza in campo. Dopo gli accertamenti, fortunatamente, è stato confermato che la giocatrice sta bene.

Il match si è così chiuso in un clima particolare, tra tensione e sollievo, dopo una gara spettacolare ma segnata da un episodio che ha fatto passare in secondo piano anche il risultato.

Caronnese Women-Moncalieri 4-4

CARONNESE: Mazzon, Gola, Gino, Dubini, Badiali (44’ st Diefenthaeler), Girolamo, Barbini, Abati, Codecà, Pellegrinelli (38’ st Filice), Manea. A disposizione Schianta, Mombelli, Bufano, Lozza, Marini. All. Marsich-Luongo.

MONCALIERI: Milone, Aimetti, Tamburini, Ventura, Lazzeri (8’ st Petroz), Correale (1’ st Bourahia), Battaglioli, Miglionico (8’ st Mellano), Ceppari, Repetti (38’ st Rossi), Gueli. A disposizione Bonaiuto, Bertolosi, D’Avino, Devoto, Lauriola. All. Semioli – Carrozzo.

Arbitro: Sabatino di Cinisello Balsamo (Meneghel di Gallarate, Dumitroae di Gallarate).

Marcatori: 14’ pt Gueli (M), 19’ pt Codecà (C), 23’ pt Dubini (C), 6’ st Pellegrinelli (C, rig), 11’ st Codecà (C), 27’ st Mellano (M, rig), 44’ st Rossi (M), 47’ st Gueli (M).

(foto: un momento del match)

22032026