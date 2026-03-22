Calcio

CESATE – Sc United protagonista di giornata nel campionato di Promozione, con una vittoria esterna che pesa e rilancia le ambizioni della formazione, ora pienamente agganciata alla zona play off insieme al Gallarate. Un successo che conferma il buon momento della squadra e la capacità di incidere nei momenti chiave della stagione.

Alle spalle, continua a correre l’Universal Solaro, che supera di misura l’Accademia Inveruno grazie al rigore di Panariello nel recupero. Tre punti preziosi che permettono ai giallorossi non solo di consolidare la propria posizione, ma anche di rientrare concretamente nella corsa play off. In vetta, l’Aurora Cantalupo prova ad allungare con decisione. La squadra giallorossa chiude la pratica Accademia Bmv in poco più di venti minuti, indirizzando subito la partita e mantenendo il comando della classifica. Un successo netto che potrebbe rappresentare uno snodo importante nella lotta per il primato. Importante anche il risultato del Ceriano Laghetto, che sul campo del Luino riesce a portare a casa un pareggio utile per muovere la classifica e restare agganciato al gruppo di metà classifica.

Nelle altre sfide, da segnalare il pareggio senza reti tra Gallarate e Gavirate, mentre in coda arriva una sentenza: il Verbano retrocede in Prima categoria dopo la sconfitta contro la Castanese, che invece si avvicina alla salvezza. Successi importanti anche per Morazzone e Canegrate, che guadagnano terreno nella parte bassa della classifica.

Promozione – Risultati e marcatori

Aurora Cantalupo-Accademia Bmv Reti: p.t. 3′ Besati (AC), 15′ Gerevini (AC), 22′ Bianchi (AC) s.t. Fantaziu (AB)

Castanese-Verbano Reti: s.t. 6′ Ruggeri (C), 17′ Montani (C), 40′ rig. Sow (C)

Gallarate-Gavirate 0-0

Ispra-Canegrate 0-2 Reti:

Luino-Ceriano Laghetto Reti: 3′ Piazza (L) s.t. 36′ Bozzolan (C)

Vighignolo-Sc United 0-2 Reti:

Universal Solaro-Accademia Inveruno 1-0 Reti: s.t. 50′ rig. Panariello

Accademia Vittuone-Morazzone 0-1 Reti: s.t. 34′ Mocellin

Classifica

Aurora Cantalupo 56, Accademia Inveruno 51, Gallarate e Sc United 45, Universal Solaro 42, Vighignolo 39, Morazzone e Accademia Bmv 36, Castanese, Luino e Ceriano Laghetto 35, Canegrate 33, Accademia Vittuone e Gallarate 27, Ispra 17, Verbano 11.

(foto archivio: Sc United in azione)

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