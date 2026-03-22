Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Colpo importante della Varesina, che conquista tre punti pesanti sul campo della Casatese Merate e rilancia la propria corsa verso la salvezza. Le fenici si impongono 1-0 al termine di una gara di grande attenzione e concretezza. Decisivo il gol di Manicone nel primo tempo, che ha permesso alla squadra di indirizzare la partita. Da lì in avanti, la Varesina ha saputo gestire il vantaggio con ordine, affidandosi anche alle parate decisive di Lorenzo Maddalon, rientrato in tempo dal Torneo di Viareggio e protagonista tra i pali.

Una vittoria costruita soprattutto sulla solidità difensiva e sulla capacità di soffrire nei momenti più delicati del match. Contro un avversario di valore come la Casatese Merate, i rossoblù hanno dimostrato compattezza e spirito di sacrificio, portando a casa un successo che può rappresentare una svolta nel finale di stagione. Tre punti che permettono alla Varesina di muovere la classifica e restare in piena corsa nella parte bassa del girone, in un campionato che resta molto equilibrato.

Serie D Girone B – Risultati e marcatori

Breno-Folgore Caratese 0-3 Reti: pt 28’ Biondini (F); st 5′ Capelli (F), 49’ Campani (F).

Casatese Merate-Varesina 0-1 Reti: pt 14′ Manicone (V).

Leon-Vogherese 3-2 Reti: pt 8′ Panarello (V), 15′ Gervasoni (L), 17′ Bonseri, 20′ Prinelli (V); st 38′ Bonseri (L).

Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2 Reti: pt 5′ Traorè rig. (M), 23′ Longo (S); st 13′ Geroli (M), 37′ Kanta (S).

Pavia-Castellanzese 1-0 Reti: pt 36′ Itraloni (P).

Caldiero Terme-Real Calepina 3-1 Reti: pt 29’ Caneva (C); st 10’ Forlani (R); 14’ Zerbato (C); 50’ Goglino (C).

Scanzorosciate-Oltrepò 3-0 Reti: pt 25′ Haoufadi (S), 40′ Binetti (S); st 40′ Belloli rig. (S).

Virtus Ciseranobergamo-Brusaporto 2-1 Reti: pt 14′ Viscardi rig. (V); st 15′ Siani rig. (B), 24′ Lozza (V).

Chievo Verona-Villa Valle 3-1 Reti: pt 12’ Trillò (C), 43’ Zuddas (C), 55’ Paloschi (C); st 20’ rig. Ravasi (V).

Classifica

Folgore Caratese 57, Milan Futuro 46, Chievo Verona 46, Leon 45, Villa Valle 44, Casatese Merate 43, Brusaporto 42, Scanzorosciate 42, Virtus Ciserano Bergamo 40, Caldiero Terme 39, Oltrepò 37 (-3), Castellanzese 36, Real Calepina 36, Breno 30, Varesina 28, Pavia 28, Nuova Sondrio 23, Vogherese 8

(foto Varesina calcio)

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