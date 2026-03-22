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SARONNO – Le cere del voto portate in processione dalla sindaca segnano una delle novità dell’edizione di quest’anno della Festa del voto, la tradizione che la comunità rinnova senza interruzioni dal 1577.

Nel pomeriggio di domenica 22 marzo si è svolta la processione con il simulacro della Beata Vergine dei Miracoli, seguita da numerosi fedeli lungo le vie del centro fino al Santuario. A rendere ancora più significativo il corteo è stata la presenza dei ceri del voto portati dalla sindaca, gesto che non si vedeva da anni e che sottolinea il ruolo delle istituzioni nel rinnovo della promessa cittadina.

Presenti anche gli assessori Mauro Lattuada e Mattia Cattaneo e i consiglieri Mauro Rotondi, Chiara Angaroni e Augusto Airoldi, insieme a rappresentanti delle associazioni e a molti cittadini.

All’inizio della messa solenne, presieduta dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, è stato ricordato il significato del voto: “Rinnova il voto la città e noi, autorità e fedeli, portiamo qui tutta la comunità, anche gli ammalati e chi non può essere presente”.

Nell’omelia il prevosto ha richiamato il valore del gesto compiuto: il voto è rivolto alla Beata Vergine Maria, a san Francesco e al Crocifisso risorto, con l’impegno a restare fedeli alla celebrazione domenicale. Un passaggio è stato dedicato alla figura di san Francesco, presente sia nella chiesa a lui dedicata sia nel Santuario, indicato come esempio di pace.

Il richiamo è stato chiaro: in un tempo segnato da conflitti, l’uomo fatica a costruire tregue e continua a moltiplicare le guerre. La pace, è stato sottolineato, non è solo quella terrena ma quella di Cristo, da cercare nell’incontro personale con Lui. Da qui l’invito a diventare strumenti di pace, trasformando questo impegno in una responsabilità condivisa per tutta la comunità.

Nella preghiera dei fedeli è stato richiamato il senso originario del voto, con il ricordo del digiuno sottolineando come la comunità di allora fosse ardente nella fede. Un momento accompagnato anche dal ricordo di monsignor Angelo Centemeri, recentemente scomparso, affidato alla preghiera condivisa dei presenti.