Città

SARONNO – Domenica 22 marzo si conclude a Saronno il programma di Giorni diVersi con due appuntamenti che accompagneranno la giornata finale tra incontro letterario e spettacolo teatrale-musicale.

Alle 11 a villa Gianetti incontro con Marco Pelliccioli

Nel primo appuntamento della giornata, organizzato in collaborazione con Casa della Poesia di Milano, Marco Pelliccioli presenterà Nel concerto del tempo, volume pubblicato nella collana Mondadori, sezione Lo Specchio. L’introduzione sarà affidata a Thomas Ganzer. La raccolta propone un insieme di personaggi e situazioni nei quali esperienze del passato, anche lontane, vengono poste in relazione con la realtà contemporanea attraverso una scrittura essenziale e concreta.

Alle 17 al Nuovo Cinema Prealpi reading musicale dedicato all’Odissea

Nel pomeriggio il Nuovo Cinema Prealpi ospiterà L’Odissea: il più bel romanzo del mondo, reading musicale tratto dal volume di Nicola Gardini pubblicato da Garzanti. Lo spettacolo vedrà in scena Nicola Gardini insieme a Francesca Zaira Tripaldi, con regia di Davide Gasparro. Il percorso narrativo riprenderà il poema omerico attraverso parole, voce e musica, restituendo al pubblico il racconto delle vicende di Ulisse in un intreccio tra mito, poesia e attualità. L’evento nasce da un’idea di Giulia Cogoli, con drammaturgia di Lorenzo Pavolini, musica di Andrea Centonza, regia e conduzione video di Riccardo Frati, line producer Elisa Brivio e responsabilità tecnica affidata a Gianluca Patrito.

Il biglietto d’ingresso è fissato a 10 euro, con prevendita disponibile tramite il sito del cinema. La durata prevista dello spettacolo è di 60 minuti.

Al termine del reading è prevista anche la premiazione della quinta edizione del concorso Tra le righe promosso dal liceo Legnani.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09