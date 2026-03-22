I più letti di ieri: lite con accoltellamento e investimento, rinnovamento all’istituzione Zerbi e polemiche sulla targa a Nilde Iotti
22 Marzo 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 21 marzo, in primo piano la cronaca con un violento episodio tra stranieri, ma anche temi legati alla scuola e al sociale, insieme agli interventi sul territorio e al dibattito politico locale.
Momenti di tensione con tre feriti dopo una lite tra stranieri degenerata in accoltellamento e investimento: sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Saronno, accoltellamento e investimento dopo una lite tra stranieri: tre feriti. Indagini in corso
All’istituzione Zerbi prosegue il percorso di rinnovamento, con attenzione a spazi, offerta educativa e coinvolgimento delle famiglie, come spiegato dalla presidente.
Istituzione Zerbi, rinnovamento in atto: focus su educazione, spazi e famiglie. Parla la presidente
Dopo l’incendio, alla posta di Uboldo i lavori vengono anticipati per accelerare i tempi: l’obiettivo è la riapertura entro settembre.
Uboldo, dopo l’incendio anticipati i lavori in Posta. Riapertura entro settembre
Fa discutere a Solaro la decisione di dedicare una targa a Nilde Iotti, con Forza Italia che critica metodo e modalità della scelta, definita poco condivisa.
Solaro, targa a Nilde Iotti, Forza Italia attacca: “Scelta imposta, metodo autoritario e poco democratico”
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