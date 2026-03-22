Limbiate

LIMBIATE – Con l’arrivo della bella stagione, Limbiate cambia volto e si prepara a vivere la primavera tra colori, luce e nuovi ritmi. È il messaggio diffuso dal Comune, che invita cittadini e visitatori a riscoprire la città in questo periodo dell’anno.

Tra alberi in fiore, spazi verdi che si risvegliano e giornate che si allungano, Limbiate si presenta in una veste più viva e accogliente. Un cambiamento che si riflette non solo nel paesaggio urbano, ma anche nelle abitudini quotidiane, con più occasioni per trascorrere tempo all’aperto. L’invito è quello di vivere la città con uno sguardo diverso, più attento e rilassato: passeggiare tra le vie, fermarsi nei parchi, osservare dettagli che spesso passano inosservati durante i mesi più freddi.

La primavera diventa così anche un momento per rafforzare il senso di comunità, elemento che il Comune sottolinea come centrale per la vita cittadina. Limbiate, infatti, si rinnova insieme ai suoi spazi, ma anche attraverso le persone che la vivono ogni giorno.

21032026