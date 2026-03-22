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SARONNO – Domenica 22 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, il cielo si presenterà variabile fin dal mattino, con nuvolosità irregolare ma senza fenomeni associati. Nel corso delle ore centrali e del pomeriggio si alterneranno momenti più soleggiati ad annuvolamenti, mantenendo comunque condizioni asciutte e stabili. Le temperature risulteranno piuttosto contenute per il periodo, con una minima intorno agli 8°C e una massima che raggiungerà i 13°C, senza particolari variazioni nel corso della giornata. I venti saranno tesi al mattino, provenienti da Est, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Est-Sudest con intensità moderata, contribuendo a mantenere una sensazione di fresco soprattutto nelle ore meno soleggiate. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la situazione risulterà più nuvolosa in generale: cieli spesso molto nuvolosi o coperti interesseranno gran parte della regione, con locali piovaschi sulle aree prealpine e qualche debole fenomeno sulle zone montuose, mentre sulle pianure orientali si faranno spazio schiarite più ampie. Tendenza a miglioramento in serata su gran parte del territorio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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