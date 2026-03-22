LIMBIATE – È morto oggi a soli 55 anni don Massimo Donghi, parroco di Limbiate dal settembre 2024 ed in precedenza guida della comunità di Cassina de’ Pecchi. Lo scorso agosto aveva annunciato pubblicamente la malattia e l’inizio di cure importanti, che purtroppo non hanno avuto l’esito sperato. Le comunità di Limbiate e Cassina de’ Pecchi si stringono nel dolore per la sua scomparsa, ricordandolo con profonda gratitudine. Don Massimo aveva affrontato la malattia con grande coraggio e trasparenza, condividendo il proprio percorso con i fedeli e trasformando anche gli ultimi mesi in una testimonianza di fede e speranza.

Originario di Seveso, nato a Seregno nel 1970, era entrato in seminario giovanissimo, subito dopo le scuole medie. Un cammino vocazionale che lo aveva portato all’ordinazione sacerdotale nel 1996 per mano del cardinale Carlo Maria Martini. Nel corso degli anni il suo ministero è stato caratterizzato da una forte attenzione ai giovani e da una presenza costante nelle comunità affidategli. È stato per otto anni coadiutore a Macherio e per undici anni a Besana in Brianza, dove ha seguito in particolare la pastorale giovanile.

Dal 2015 al 2024 è stato responsabile della Comunità pastorale “Maria Madre della Chiesa” a Cassina de’ Pecchi, diventando un punto di riferimento molto apprezzato. Proprio qui aveva ricevuto recentemente la benemerenza civica, segno di un legame profondo con il territorio e i suoi abitanti.

Nel settembre 2024 era arrivato a Limbiate come responsabile della Comunità pastorale “Maria Regina del Rosario”. In poco più di un anno aveva saputo farsi conoscere e stimare, lasciando un segno significativo nella vita della comunità. Oggi Limbiate e Cassina de’ Pecchi lo salutano con affetto, nel ricordo di un sacerdote che ha vissuto il proprio ministero con dedizione, umanità e una fede capace di farsi concreta anche nei momenti più difficili.