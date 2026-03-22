Calcio

SARONNO – Molti gli appuntamenti della domenica calcistica, si va da una Varesina costretta a vincere perchè messa male in classifica; ad un Saronno in cerca di riscatto e punti play off a Vigevano, sfida “storica” mentre nelle categorie minori big match in Promozione fra Vighignolo e Sc United.

In serie D 11′ giornata di ritorno, c’è Casatese-Varesina con arbitro Daniele Piciucco di Campobasso (assistenti Michelangelo Longo di Chieti e Federico Cocco di Lanciano).

In Eccellenza, 13′ di ritorno, Caronnese-Alta Brianza, Vigevano-Fbc Saronno con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (Lorenzo De Micheli di Gallarate e Hoang Leonardo Timoni di Busto Arsizio) e Vergiatese-Ardor Lazzate con arbitro Edoardo Corbetta di Milano (Caterina Molleapaza Vitale di Abbiategrasso e Gabriel Campisi di Monza).

In Promozione, 11′ di ritorno, nel girone B Rovellasca 1910-Luciano Manara con arbitro Federico Giuseppe Cairo di Milano (Gianluca Crespi di Busto Arsizio e Leo Russo di Seregno), nel girone C Aurora-Accaemia Bmv con arbitro Simone Pagliuca di Brescia (Francesco Maggio di Monza e Paolo Golzi di Seregno), Luino-Ceriano Laghetto con arbitro Alessandro Michele Curiello di Milano (Walter Pietro Ravizza di Busto Arsizio e Mattia Anzalone di Legnano), Universal Solaro-Accademia Inveruno con arbitro Luca Innocenti di Abbiategrasso (Andrea Donadelli di Sondrio e Francesco Alessandro Fardani di Como) e Vighignolo-Sc United con arbitro Younes Kourif di Gallarate (Jon Alia di Milano e Mattia Barni di Abbiategrasso).

In Prima categoria, 11′ di ritorno, nel girone A Tradate Abbiate-France sport con arbitro Christian Verna di Cinisello Balsamo; nel girone B Gerenzanese-Cucciago con arbitro Loris Domenico De Luca di Gallarate.

In Seconda categoria, 11′ di ritorno, nel girone R ieri l’anticipo Dal Pozzo-Virtus Cantalupo con arbitro Andrea Garofoli, oggi San Luigi Pogliano-Amor sportiva con arbitro Fabio Re Ferrè di Legnano e Ardor Bollate-Pro Juventute con arbitro Robert Avalos di Legnano. Nel girone S Cogliatese-Monnet Xenia con arbitro Samuele Colò di Monza e Varedo-Cgds Misinto con arbitro Abderazzak Benbouazza di Monza.

In Terza categoria, 11′ di ritorno, Airoldi Origgio-Virtus Sedriano con arbitro Alessandro Antonio Bianchi di Legnano e Equipe Garibaldi-Pregnanese con arbitro Alessandro Patanè di Saronno.

(foto: una immagine di Saronno-Vigevano dell’andata)

22032026