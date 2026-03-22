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SARONNO – Parte con una partecipazione contenuta ma superiore alla media nazionale nel territorio l’affluenza al referendum costituzionale sulla giustizia in corso oggi, domenica 22 marzo, con i primi dati rilevati alle 12.

A livello nazionale l’affluenza si attesta al 14,92%, mentre la Lombardia si colloca sopra la media con il 17,57%. Nelle province il dato è del 16,54% a Varese, 17,20% a Monza Brianza e 16,68% a Como. Il voto riguarda il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, senza quorum previsto, quindi valido indipendentemente dalla partecipazione .

Saronnese: Saronno guida, Uboldo il più basso

Nel Saronnese il dato più alto è registrato a Saronno con il 18,26%, seguito da Origgio (18,04%) e Cislago (17,96%). Più contenuta l’affluenza a Caronno Pertusella (15,84%) e Gerenzano (16,30%). Il valore più basso si registra a Uboldo con il 15,40%.

Groane: Solaro in testa, Cogliate fanalino

Nelle Groane il comune più partecipativo è Solaro con il 17,44%. Seguono Lazzate (16,56%) e Cesano Maderno (16,52%). In coda Cogliate con il 14,57%, preceduta da Limbiate (14,64%).

Comasco: Rovello sopra tutti

Nel Comasco il dato più alto è a Rovello Porro con il 17,87%, seguito da Rovellasca (17,15%) e Turate (16,99%), con valori tutti superiori alla media nazionale.

Tradatese: Tradate il più alto, Venegono Superiore il più basso

Nel Tradatese guida Tradate con il 18,11%, davanti a Castiglione Olona (16,63%) e Venegono Inferiore (15,87%). Il dato più basso è a Venegono Superiore con il 14,67%.

Nel complesso il territorio tra Saronnese, Groane, Comasco e Tradatese mostra una partecipazione generalmente più alta rispetto alla media italiana, con diversi comuni sopra il 17%. Resta ora da capire come evolverà l’affluenza nel corso della giornata, elemento considerato decisivo anche per l’esito del voto secondo le analisi pre-referendum.

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